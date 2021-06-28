Это ловушка! Свежий трейлер сериала «Локи» показывает новые кадры

Каждому Локи своё время. Marvel Studios опубликовала свежий трейлер приключенческой фантастики «Локи». Видеоролик посвящён трём оставшимся сериям первого сезона, завершение которого, по идее, должно рассекретить спецоперацию, затеянную Управлением временными изменениями.
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Возвращение в сюжет главы УВИ Мобиуса (Оуэн Уилсон), шутки над непомерным эго Лафейсона (Том Хиддлстон) и продолжение истории Сильви (София Ди Мартино) прилагаются.
Первый сезон срежиссировала Кейт Херрон («Половое воспитание»), а за сценарной командой присматривал Майкл Уолдрон («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»).
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