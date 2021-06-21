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Первоисточник: www.impawards.com Прямая ссылка на новость:

Однорогая Леди Локи на свежем персонажном постере сериала «Локи»

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал новый персонажный постер приключенческой фантастики «Локи». В честь дебюта во втором эпизоде сериала собственного плаката удостоилась злокозненная Леди Локи в исполнении Софии Ди Мартино.

Постеры сериала «Локи»

На творящую пакости женскую версию Лафейсона ведут охоту Локи (Том Хиддлстон) и Мобиус (Оуэн Уилсон) во главе Управления временными изменениями.

Третий эпизод проекта Marvel Studios от режиссёра Кейт Херрон и сценариста Майкла Уолдрона появится на цифровой платформе 23 июня.

Теги
ПостерыГалереяЛокиDisney+Marvel
Комментарии (1)

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