Приквел «Красавицы и Чудовища» о Гастоне и Лефу официально одобрен

Заявленный прошлой весной многосерийный приквел диснеевского фильма «Красавица и Чудовище» наконец-то получил официальное одобрение от потокового сервиса Disney+. Сериал с рабочим названием, представьте себе, «Красавица и Чудовище» предлагает окунуться во взаимоотношения Гастона и его слуги Лефу. Главные роли, само собой, сыграют Люк Эванс и Джош Гад.

Главную женскую роль — сводную сестру Лефу по имени Тилли — сыграет начинающая актриса Бриана Миддлтон. По сюжету после невероятного открытия, сделанного Тили о своём прошлом, главная троица отправится в невероятное путешествие, наполненное романтикой, юмором и приключениями. Тайны прошлого выходят на свет, опасность нарастает, а старые друзья и новые враги понимают, что их родное королевство хранит множество секретов.

Проект готовят в формате мини-сериала из восьми эпизодов. За проект отвечают создатели «Однажды в сказке» Эдди Китсис и Адам Хоровиц, которым Гад помогает в качестве создателя, сценариста и шоураннера. Первый эпизод снимет Лизль Томми («Джессика Джонс»). Диснеевский мэтр Алан Менкен напишет саундтрек мини-сериала. Съёмки начнутся следующей весной.