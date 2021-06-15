 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Первые подробности о Starfield В актёрском составе «Матрицы 4» оказалась Кристина Риччи Соратница Тора, асгардская воительница Сиф, может сыграть в перезапуске «Рыжей Сони» От отцов Shin Megami Tensei: на Западе издадут новую тактическую jRPG Monark Не Metal Gear не от Кодзимы: новый трейлер MGS-пародии UnMetal
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
307
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Красавицы и Чудовища» о Гастоне и Лефу официально одобрен

Заявленный прошлой весной многосерийный приквел диснеевского фильма «Красавица и Чудовище» наконец-то получил официальное одобрение от потокового сервиса Disney+. Сериал с рабочим названием, представьте себе, «Красавица и Чудовище» предлагает окунуться во взаимоотношения Гастона и его слуги Лефу. Главные роли, само собой, сыграют Люк Эванс и Джош Гад.

Главную женскую роль — сводную сестру Лефу по имени Тилли — сыграет начинающая актриса Бриана Миддлтон. По сюжету после невероятного открытия, сделанного Тили о своём прошлом, главная троица отправится в невероятное путешествие, наполненное романтикой, юмором и приключениями. Тайны прошлого выходят на свет, опасность нарастает, а старые друзья и новые враги понимают, что их родное королевство хранит множество секретов.

Проект готовят в формате мини-сериала из восьми эпизодов. За проект отвечают создатели «Однажды в сказке» Эдди Китсис и Адам Хоровиц, которым Гад помогает в качестве создателя, сценариста и шоураннера. Первый эпизод снимет Лизль Томми («Джессика Джонс»). Диснеевский мэтр Алан Менкен напишет саундтрек мини-сериала. Съёмки начнутся следующей весной.

Теги
Красавица и ЧудовищеКрасавица и ЧудовищеDisney+
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

4Юэн Макгрегор и Индира Варма за кадром сериала «Оби-Ван Кеноби» (фото) 4Джамила Джамил сыграет суперзлодейку в «Женщине-Халке» 6«Локи» установил рекорд по просмотрам на Disney+

Тоже интересно

10Свежее фото «Флэша» тизерит окровавленного Бэтмена в исполнении Майкла Китона 2Capcom отчиталась об успехах Monster Hunter и Resident Evil 11Первые подробности о Starfield 11Тираж тёмного фэнтези «Берсерк» превысил 50 млн копий 8Соратница Тора, асгардская воительница Сиф, может сыграть в перезапуске «Рыжей Сони»

Далее на КГ

0
Metroid Dread — дебютный трейлер возвращения Самус
 9
Джейн Фостер с Мьёльниром, бойфрендом и Валькирией на промо-арте «Тора 4»
 3
Рэйчел Вайс и Колин Фаррелл сыграют в мрачной комедии по мотивам Эдипова комплекса
 0
E3 2021: просмотр и обсуждение Nintendo Direct
 11
Масштабный экшен с совершенно неинтересными инопланетянами в финальном трейлере фильма «Война будущего»
 1
Wit Studio и CLAMP работают над экранизацией страшных сказок братьев Гримм для Netflix
 0
ЕВА-429: Прямая трансляция
 8
Создатели Gothic и Risen анонсировали новую RPG ELEX II
 0
«Суперзлодеи» — первый взгляд на персонажей аниме от создателей сериала «Кэрол и Тьюсдэй» и автора комиксов «Особо опасен» и «Наследие Юпитера»
 1
Сборы аниме «Евангелион 3.0+1.0» превысили 9 млрд иен за 99 дней
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Аватар» выйдет в 2022 году! Вот вам настоящий трейлер
 
Игры У Crystal Dynamics началось расширение и появились слухи о новой игре
 
Игры Первый полноценный и слегка утёкший трейлер Starfield
 
Игры Авторы Overwatch переобулись — в игре появится кроссплей
 
Сериалы Новые сериалы 7–13 июня: «Локи», «Люпен» и другие премьеры недели
 
Первый спин-офф киносерии «Тихое место» выйдет в марте 2023 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

 
19:00E3 2021: просмотр и обсуждение Nintendo Direct
 
 
LIVEЕВА (трансляция)
 

Выйдут в июне

16 СрНоль кадров в секунду
20 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru