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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Локи» установил рекорд по просмотрам на Disney+

В отсутствие официальных рейтинговых отчётов от Disney+ аналитическая контора Samba TV спешит порадовать поклонников Marvel результатами своих подсчётов. По данным фирмы, премьерный эпизод сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном установил высочайшую рейтинговую планку для всех остальных марвеловских проектов цифровой платформы.

Подсчёты показали, что первую серию приключенческой фантастики в день премьеры посмотрело 890 тыс. домохозяйств. И эти результаты значительно выше аналогичных у двух предыдущих многосерийных проектов Marvel Studios. «Сокол и Зимний солдат» за первый день собрал 759 тыс. просмотров, а «ВандаВижн» — 655 тыс.

Любопытно будет сравнить результаты вышеперечисленных сериалов за неделю. «Сокол и Зимний солдат» за первую неделю насобирал 1,7 млн просмотров, а у «ВандаВижн» в копилке 1,6 млн.

Теги
MarvelDisney+Том Хиддлстон
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