Нужен ли Marvel такой шутник? Пол Беттани рассказал, что больше не связан с киновселенной контрактом

Не было у Пола Беттани в жизни печали, пока он озвучивал в киновселенной Marvel Джарвиса — электронного дворецкого Тони Старка, но потом из него сделали Вижна и всё стало намного сложнее. С тех пор Синтезоид влюбился, пару раз умер, обзавёлся детьми и снялся в странноватом сериале. И так получилось, что контракт с Marvel у Беттани закончился, а с планами на будущее — непонятно.

Лазейка, конечно есть — Белый Вижн, который дебютировал в «ВандаВижн», но, по словам, актёра, если насчёт этого персонажа и есть какие-нибудь планы, то лично ему ничего не говорят.

Зато Пол демонстрирует лёгкое раскаяние из-за своей шутки про невероятное камео в сериале, которое он обещал. А потом выяснилось, что он имел ввиду себя:

Было очень много эмоций. Сперва дико неудобно, ведь в начале я посчитал шутку очень смешной и был весьма доволен собой. А потом люди начали выдвигать предположения, мол, вдруг это Патрик Стюарт. Тут я охренел — идея действительно хорошая и как все разочаруются, когда поймут, что это опять долбанный я. Но потом я поговорил с Кевином Файги. Он тоже считает, что шутка хорошая и удалась. Обратно, конечно, прилетело, но не так сильно как ожидалось. Но на секунду я испугался.

Что до Белого Вижна, то его судьба наверняка напрямую связана с Алой Ведьмой. Так что Беттани теоретически может попасть в «Доктора Стрэнджа 2», но подтверждений (или хотя бы слухов) его участия пока не было.