 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Новые сериалы 7–13 июня: «Локи», «Люпен» и другие премьеры недели Сборник ремастеров трилогии Crysis спешит сжигать видеокарты Секс и жизнь Сары Шахи на постерах эротической драмы от Netlfix Куда ушли миллионы Netflix: ролик о создании «Армии мертвецов» Зака Снайдера показывает, как в фильм вклеивали Тиг Нотаро Брутальный Александр Невский на съёмках вестерна «Нападение на Рио Браво» (фото)
8
КИНО
СЕРИАЛЫ
4 721
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Нужен ли Marvel такой шутник? Пол Беттани рассказал, что больше не связан с киновселенной контрактом

Не было у Пола Беттани в жизни печали, пока он озвучивал в киновселенной Marvel Джарвиса — электронного дворецкого Тони Старка, но потом из него сделали Вижна и всё стало намного сложнее. С тех пор Синтезоид влюбился, пару раз умер, обзавёлся детьми и снялся в странноватом сериале. И так получилось, что контракт с Marvel у Беттани закончился, а с планами на будущее — непонятно.

Лазейка, конечно есть — Белый Вижн, который дебютировал в «ВандаВижн», но, по словам, актёра, если насчёт этого персонажа и есть какие-нибудь планы, то лично ему ничего не говорят.

Зато Пол демонстрирует лёгкое раскаяние из-за своей шутки про невероятное камео в сериале, которое он обещал. А потом выяснилось, что он имел ввиду себя:

Было очень много эмоций. Сперва дико неудобно, ведь в начале я посчитал шутку очень смешной и был весьма доволен собой. А потом люди начали выдвигать предположения, мол, вдруг это Патрик Стюарт. Тут я охренел — идея действительно хорошая и как все разочаруются, когда поймут, что это опять долбанный я. Но потом я поговорил с Кевином Файги. Он тоже считает, что шутка хорошая и удалась. Обратно, конечно, прилетело, но не так сильно как ожидалось. Но на секунду я испугался.

Что до Белого Вижна, то его судьба наверняка напрямую связана с Алой Ведьмой. Так что Беттани теоретически может попасть в «Доктора Стрэнджа 2», но подтверждений (или хотя бы слухов) его участия пока не было.

Теги
ВандаВижнПол Беттани
 
Taburet
Лучший комментарий
+21

Так белый Вижн это же СПОЙЛЕР. Или я жопой смотрел?
Комментарии (8)

Ещё на эту тему

4«Хозяин морей» отправляется в новое плавание — старики Кроу и Беттани остаются на суше 49«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод 13Ванда Максимофф, Вижн и их детишки готовятся к битве в кадре финального эпизода «ВандаВижн»

Тоже интересно

11Игроки в Resident Evil Village почти дошли до Марса — глобальная статистика не даст соврать 2Capcom отчиталась об успехах Monster Hunter и Resident Evil 24Крутые наёмницы Карен Гиллан и Лина Хиди против Фирмы в тизере «Порохового коктейля» 32Осторожно, шок-контент: жирный Марк Уолберг на съёмках нового фильма (фото) 18Рипли, Хикс и новый андроид на свежем концепт-арте отменённого «Чужого 5» Нила Бломкампа

Далее на КГ

4
Авторы Necromunda: Hired Gun на пути исправления — первый патч уже вышел
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 31 мая — 6 июня
 2
В отечественном прокате «Тихое место 2» тоже одолело «Круэллу»
 0
Неделя игр на КГ — главные новости 31 мая — 6 июня
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 31 мая — 6 июня
 4
«Человек, избранный богами» — анонс второго сезона аниме о малолетнем укротителе слизи
 0
Осомацу и его братья вернутся в новых аниме
 35
Чернокожая «Анна Болейн» получила заслуженный зрительский рейтинг на сайте IMDb
 12
ЕВА-427: Цельнотортиковый эпик
 3
Сальма Хайек лупит Райана Рейнольдса в свежем отрывке экшен-комедии «Телохранитель жены киллера»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Хозяин морей» отправляется в новое плавание — старики Кроу и Беттани остаются на суше
 
Свежее фото «Флэша» тизерит окровавленного Бэтмена в исполнении Майкла Китона
 
Идрис Эльба вернётся в Африку 19 августа 2022 года, чтобы показать, кто действительно царь зверей
 
Сериалы Одержимая сексом Сара Шахи на первых кадрах драмы Netflix
 
По стопам Джейсона Борна — у Мэтта Дэймона новая сверхсложная миссия в триллере «Тихий омут» (трейлер)
 
Идеальный кадр с Сальмой Хайек из «Телохранителя жены киллера»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июне

8 Вт21:45ЕВА (трансляция)
9 СрНоль кадров в секунду
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
13 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 395: Идея на миллион
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 465: «Круэлла», «Тихое место 2», «Кислород»
 
9Ноль кадров в секунду – 371: Скриптовая дедукция
 
12ЕВА – 427: Цельнотортиковый эпик
 
2Телеовощи – 394: Бракованный мультсериал
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru