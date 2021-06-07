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Первоисточник: www.imdb.com Прямая ссылка на новость:

Чернокожая «Анна Болейн» получила заслуженный зрительский рейтинг на сайте IMDb

Британский Channel 5, выпустивший на днях трёхсерийный псевдоисторический триллер «Анна Болейн» с Джоди Тёрнер-Смит в титульной роли, может уже сейчас пожинать плоды своей прогрессивности. На популярном у киноманов и сериаломанов сайте IMDb зрители с готовностью выставляют оценки мини-сериалу.

На данный момент посетители сайта оценили проект на 1,2 балла из 10 возможных. Рейтинговая оценка сформирована по результатам 1,4 тыс. отзывов. Очевидно, благое намерение создателей поведать о чернокожей феминистке, боровшейся с патриархатом тюдоровской Англии, не смогло достучаться до чёрствых сердец современных зрителей.

Трёхсерийный мини-сериал срежиссировала Линси Миллер по сценарию Ив Хеддервик Тёрнер. В проекте также снялись Марк Стэнли, Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон и Бэрри Уорд.

Теги
Анна Болейн
 
Dimasina Dimas
Лучший комментарий
+60

какая шикарная новость, бальзам на душу
Комментарии (35)

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