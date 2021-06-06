Новые сериалы 7–13 июня: «Локи», «Люпен» и другие премьеры недели

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Авантюрный экшен поведает о том, как Локи столкнётся с последствиями своих многочисленных путешествий по основательно повредившейся от такой безалаберности временной шкале. К ответу Лафейсона призывает тайная организация Хранителей времени во главе с Мобиусом.

Создатели третьего сериала Marvel Studios посулили зрителям множество безумных и увлекательных приключений. Готовимся проверять их обещания на практике.