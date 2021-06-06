Новые сериалы 7–13 июня: «Локи», «Люпен» и другие премьеры недели

Главным событием в сериальном мире в ближайшие дни станет премьера многосерийного проекта Marvel Srudios «Локи». В сети уже появились первые отзывы, и как и в случае с предыдущими двумя сериалами MCU, фантастический экшен расхваливают, называя странным и захватывающим. Умудрённые опытом зрители верить прессе на слово не спешат. А ещё на экраны вернётся французский хит Netflix — авантюрная драма «Люпен» с Омаром Си.
Понедельник, 7 июня
драма
В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер
Создатель Дэвид Шор
Четвёртый сезон процедурной драмы завершит двадцатый эпизод под названием Vamos. В начале мая телеканал ABC продлил сериал на пятый сезон.
Вторник, 8 июня
драма
В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер
Создатель Дэвид Шулнер
Четырнадцатая серия Death Begins In Radiology станет заключительной для третьего сезона медицинской драмы. В прошлом году сериал получил от телеканал NBC продление на три сезона.
Среда, 9 июня
фантастика, приключенческий
В ролях Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Вунми Мосаку
Создатель Майкл Уолдрон
Авантюрный экшен поведает о том, как Локи столкнётся с последствиями своих многочисленных путешествий по основательно повредившейся от такой безалаберности временной шкале. К ответу Лафейсона призывает тайная организация Хранителей времени во главе с Мобиусом.
Создатели третьего сериала Marvel Studios посулили зрителям множество безумных и увлекательных приключений. Готовимся проверять их обещания на практике.
драма, комедия
В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес
Создатель Диджей Нэш
Третий сезон семейной драмы завершится восемнадцатой серией justice: part 2. В мае телеканал ABC заказал съёмки четвёртого сезона.
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Алиси Брага, Питер Гадиот, Хоаким де Алмейда, Жустина Мачадо, Марк Консуэлос, Хемки Мадера
Создатель М. А. Фортин, Джошуа Джон Миллер
Десятый эпизод El Final станет заключительным для пятого сезона и сериала кабельного канала USA Network.
Четверг, 10 июня
Пятница, 11 июня
детектив, боевик, драма
В ролях Омар Си, Саид Бенчнафа, Людвин Санье, Антуан Гуи, Венсан Лондес, Ширине Бутелла
Создатель Джордж Кэй, Франсуа Юзан
Жизнь Ассана Диопа перевернулась с ног на голову, когда умер его отец, обвинённый в преступлении, которого не совершал. Спустя четверть века Ассан, вдохновлённый романами про знаменитого джентльмена-грабителя Арсена Люпена, планирует отомстить за своего отца. И частью его плана становится похищение музейного сокровища — бесценного колье Марии-Антуанетты.
детектив, драма
В ролях Джибраил Нантамбу, Бруклин Принс, Кайли Роджерс, Дерик Маккейб, Джим Стёрджесс, Азиза Скотт
Создатель Дэна Фокс, Дара Ресник
В основу сериала легли реальные события из жизни девятилетней Хильды Лисяк. Семья героини переехала из Бруклина на родину отца — в тихий городок на берегу озера. Именно здесь юной искательнице правды предстоит провести самое настоящее журналистское расследование одного нераскрытого дела, которое весь городок, включая отца Хильды, давно и безуспешно пытается оставить в прошлом. Подробности хода расследования вундеркинд освещает в собственноручно издаваемой газете.
драма, романтический, комедия
В ролях Майкл Чимино, Ана Ортис, Джеймс Мартинес, Изабелла Феррейра, Матео Фернандес, Джонни Секвойя
Создатель Айзек Аптакер, Элизабет Бергер
Многосерийный сиквел полнометражки «С любовью, Саймон» расскажет о школьнике Викторе. Переехавший в новый город юный гей переживает непростой период самопознания, решает домашние проблемы и, что важнее всего, пытается смириться с тем, что его тянет на мальчиков. Когда Виктор понимает, что не справляется, он просит героя фильма Саймона (Ник Робинсон) помочь ему.
Воскресенье, 13 июня
драма, ужастик
В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос
Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон
Шестой сезон завершится шестнадцатым эпизодом The Beginning. В прошлом году кабельный канал AMC обеспечил сериалу продление на седьмой сезон.
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