 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Хозяин морей» отправляется в новое плавание — старики Кроу и Беттани остаются на суше Убойная блондинка Кейт Бекинсейл за кадром экшен-комедии «Красотка на взводе» Встречайте новую Женщину-паука Иссу Рэй Манга «Кайдзю № 8» поставила новый рекорд Сарик Андреасян собрал вместе актёров «Бригады» в сериале «Ресторан по понятиям» (фото)
1
СЕРИАЛЫ
4 614
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 7–13 июня: «Локи», «Люпен» и другие премьеры недели

Главным событием в сериальном мире в ближайшие дни станет премьера многосерийного проекта Marvel Srudios «Локи». В сети уже появились первые отзывы, и как и в случае с предыдущими двумя сериалами MCU, фантастический экшен расхваливают, называя странным и захватывающим. Умудрённые опытом зрители верить прессе на слово не спешат. А ещё на экраны вернётся французский хит Netflix — авантюрная драма «Люпен» с Омаром Си.

Понедельник, 7 июня

 
Конец сезона4
ABC
Хороший доктор The Good Doctor

драма

В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер

Создатель Дэвид Шор

Четвёртый сезон процедурной драмы завершит двадцатый эпизод под названием Vamos. В начале мая телеканал ABC продлил сериал на пятый сезон.

Видео

Вторник, 8 июня

 
Конец сезона3
NBC
Новый Амстердам New Amsterdam

драма

В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер

Создатель Дэвид Шулнер

Четырнадцатая серия Death Begins In Radiology станет заключительной для третьего сезона медицинской драмы. В прошлом году сериал получил от телеканал NBC продление на три сезона.

Среда, 9 июня

 
Премьера+
Disney+
Локи Loki

фантастика, приключенческий

В ролях Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Вунми Мосаку

Создатель Майкл Уолдрон

Авантюрный экшен поведает о том, как Локи столкнётся с последствиями своих многочисленных путешествий по основательно повредившейся от такой безалаберности временной шкале. К ответу Лафейсона призывает тайная организация Хранителей времени во главе с Мобиусом.

Создатели третьего сериала Marvel Studios посулили зрителям множество безумных и увлекательных приключений. Готовимся проверять их обещания на практике.

Видео

 
Конец сезона3
ABC
Миллион мелочей A Million Little Things

драма, комедия

В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес

Создатель Диджей Нэш

Третий сезон семейной драмы завершится восемнадцатой серией justice: part 2. В мае телеканал ABC заказал съёмки четвёртого сезона.

Видео

 
Конец сезона5
USA Network
Королева юга Queen Of The South

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Алиси Брага, Питер Гадиот, Хоаким де Алмейда, Жустина Мачадо, Марк Консуэлос, Хемки Мадера

Создатель М. А. Фортин, Джошуа Джон Миллер

Десятый эпизод El Final станет заключительным для пятого сезона и сериала кабельного канала USA Network.

Четверг, 10 июня

 
Конец сезона3
NBC
Манифест Manifest

драма

В ролях Джош Даллас, Луна Блэйз, Джек Мессина, Парвин Каур, Афина Карканис, Мелисса Роксбург

Создатель Джефф Рэйк, Мэттью Фернандес

Тринадцатая серия Mayday: Part 2 завершит третий сезон. Телеканал NBC пока не сообщал, как поступит с проектом дальше.

Видео

 
Конец сезона1
ABC
Бунтарка Rebel

драма

В ролях Кэти Сагал, Энди Гарсиа, Джон Корбетт, Лекс Скотт Дэвис, Тамала Джонс, Сэм Палладино

Создатель Криста Вернофф

Десятая серия 36 Hours станет заключительной для первого сезона и сериала. В мае телеканал ABC попрощался с проектом.

Видео

Пятница, 11 июня

 
Сезон2
Netflix
Люпен Lupin

детектив, боевик, драма

В ролях Омар Си, Саид Бенчнафа, Людвин Санье, Антуан Гуи, Венсан Лондес, Ширине Бутелла

Создатель Джордж Кэй, Франсуа Юзан

Жизнь Ассана Диопа перевернулась с ног на голову, когда умер его отец, обвинённый в преступлении, которого не совершал. Спустя четверть века Ассан, вдохновлённый романами про знаменитого джентльмена-грабителя Арсена Люпена, планирует отомстить за своего отца. И частью его плана становится похищение музейного сокровища — бесценного колье Марии-Антуанетты.

Видео

 
Сезон2
Apple TV+
Домой до темноты Home Before Dark

детектив, драма

В ролях Джибраил Нантамбу, Бруклин Принс, Кайли Роджерс, Дерик Маккейб, Джим Стёрджесс, Азиза Скотт

Создатель Дэна Фокс, Дара Ресник

В основу сериала легли реальные события из жизни девятилетней Хильды Лисяк. Семья героини переехала из Бруклина на родину отца — в тихий городок на берегу озера. Именно здесь юной искательнице правды предстоит провести самое настоящее журналистское расследование одного нераскрытого дела, которое весь городок, включая отца Хильды, давно и безуспешно пытается оставить в прошлом. Подробности хода расследования вундеркинд освещает в собственноручно издаваемой газете.

Видео

 
Сезон2
Hulu
С любовью, Виктор Love, Victor

драма, романтический, комедия

В ролях Майкл Чимино, Ана Ортис, Джеймс Мартинес, Изабелла Феррейра, Матео Фернандес, Джонни Секвойя

Создатель Айзек Аптакер, Элизабет Бергер

Многосерийный сиквел полнометражки «С любовью, Саймон» расскажет о школьнике Викторе. Переехавший в новый город юный гей переживает непростой период самопознания, решает домашние проблемы и, что важнее всего, пытается смириться с тем, что его тянет на мальчиков. Когда Виктор понимает, что не справляется, он просит героя фильма Саймона (Ник Робинсон) помочь ему.

Видео

Воскресенье, 13 июня

 
Конец сезона6
AMC
Бойся ходячих мертвецов Fear the Walking Dead

драма, ужастик

В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос

Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон

Шестой сезон завершится шестнадцатым эпизодом The Beginning. В прошлом году кабельный канал AMC обеспечил сериалу продление на седьмой сезон.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Лафейсону дарят шанс в свежем тизере сериала «Локи» 2«Ошибка вселенной» в действии — Marvel презентовала свежий тизер сериала «Локи» 4Том Хиддлстон и Оуэн Уилсон обещают безумные приключения в ролике о создании сериала «Локи»

Тоже интересно

60Убойная блондинка Кейт Бекинсейл за кадром экшен-комедии «Красотка на взводе» 10Свежее фото «Флэша» тизерит окровавленного Бэтмена в исполнении Майкла Китона 11Тираж тёмного фэнтези «Берсерк» превысил 50 млн копий 12Круэлла - Обзор фильма 10По стопам Джейсона Борна — у Мэтта Дэймона новая сверхсложная миссия в триллере «Тихий омут» (трейлер)

Далее на КГ

2
Телеовощи. Выпуск 395: Идея на миллион
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 мая — 6 июня
 7
Новые фильмы 7–13 июня 2021 года: «Заклятие 3», «Красный призрак» и другие новинки кино
 25
Сразу семь стран снимут ремейки «Холопа». Права приобрела в том числе Sony Pictures
 4
Хичкок не представлял: анонсирован интерактивный триллер Alfred Hitchcock — Vertigo
 0
«Детектив уже мёртв» — второй трейлер, дата премьеры и новые подробности сериала
 35
Уникальная научно-фантастическая трилогия про ужасное будущее будет экранизирована студией Sony
 0
«Путешествие по другому миру под предводительством Луны» — второй трейлер и новые сэйю для исекая о «социальном реформировании иного мира»
 4
«Герой-рационал перестраивает королевство» — полноценный трейлер и новые сэйю для аниме о стране в альтернативном средневековье под управлением попаданца
 0
Сериал о вампирах «Мемуары Ванитаса» обзавёлся датой премьеры и очередным тизером
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Идрис Эльба вернётся в Африку 19 августа 2022 года, чтобы показать, кто действительно царь зверей
 
Игры Игроки в Resident Evil Village почти дошли до Марса — глобальная статистика не даст соврать
 
Новые сериалы 7–13 июня: «Локи», «Люпен» и другие премьеры недели
 
Сексуальная Лили Джеймс в культовом красном купальнике за кадром «Пэм и Томми»
 
Секс и жизнь Сары Шахи на постерах эротической драмы от Netlfix
 
Кино Мастеру повезло: Юлия Снигирь всё же сыграет голую Маргариту в переосмыслении Булгакова
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июне

8 Вт21:45ЕВА (трансляция)
9 СрНоль кадров в секунду
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
13 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 395: Идея на миллион
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 465: «Круэлла», «Тихое место 2», «Кислород»
 
9Ноль кадров в секунду – 371: Скриптовая дедукция
 
12ЕВА – 427: Цельнотортиковый эпик
 
2Телеовощи – 394: Бракованный мультсериал
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru