Телеовощи. Выпуск 395: Идея на миллион

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:54 —
|Обсуждение новостей
|31:28 —
|«Подслушано»
|01:01:38 —
|«Мифический квест» — 2x05
|01:21:17 —
|«Хильда» — 2x06
|01:26:16 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x05
|01:44:17 —
|«Бесконечный поезд» — 3x04
|01:55:43 —
|«Чародей» — 1x25 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:02:31 —
|«Тьма» — 3x06 (впечатления Льва)
|02:12:56 —
|«Вавилон 5» — 5x09 (впечатления Юрия)
|02:17:58 —
|«Футурама» — 2x19 (впечатления Ларисы)
|02:30:24 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x10 (впечатления Юрия и Льва)
|02:41:20 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|02:52:48 —
|Благодарим наших спонсоров
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