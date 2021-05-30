Телеовощи. Выпуск 394: Бракованный мультсериал

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарности и болтовня
|16:55 —
|Обсуждение новостей
|44:55 —
|«МОДОК» (M.O.D.O.K.) — 1x01—03
|54:38 —
|«Соло» (Solos) — 1x01—03
|01:06:24 —
|«Стриптизёры» — 1x01
|01:10:16 —
|«Мифический квест» — 2x04
|01:34:15 —
|«Хильда» — 2x05
|01:39:55 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x04
|01:57:39 —
|«Бесконечный поезд» — 3x03
|02:03:50 —
|«Чародей» — 1x24 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:10:48 —
|«Вавилон 5» — 5x08 (впечатления Юрия)
|02:18:04 —
|«Футурама» — 2x18 (впечатления Ларисы)
|02:24:10 —
|«Тьма» — 3x05 (впечатления Льва)
|02:35:04 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x09 (впечатления Юрия и Льва)
|02:44:06 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|02:58:52 —
|Благодарим наших спонсоров
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