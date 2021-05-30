Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 мая

«Чикатило» Сарика Андреасяна получил второй сезон. Его обещают сделать заключительным.
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Netflix показал, как создавалась магия Гришавёрса в ролике о спецэффектах сериала «Тень и кость». Фэнтези по-прежнему ждёт официального вердикта от видеосервиса.
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