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Александра Даддарио — современная Джульетта в трейлере драмы «Страсть, любовь и стволы» Секс и жизнь Сары Шахи на постерах эротической драмы от Netlfix У Crystal Dynamics началось расширение и появились слухи о новой игре Тираж фэнтези «Чёрный клевер» превысил 15 млн копий Маньяк с первого раза: Анна Кендрик выиграет свидание с серийным убийцей на телевизионном шоу
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 мая

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