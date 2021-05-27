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Свежие кадры пятого сезона «Люцифера»: личная и профессиональная жизнь властителя ада

Самые хардкорные поклонники «Люцифера» наверняка откупоривают шампанское — долгожданное продолжение мистического процедурала выходит на потоковом сервисе Netflix уже завтра утром. И самое время для аперитива в виде подборки свежих кадров из второй половины пятого сезона.

Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер»

Уже не секрет, что забот у Люцифера Морнингстара (Том Эллис) не убавится, скорее уж наоборот. Предстоит улаживать семейные неурядицы с отцом и злобным братом, вести новые расследования и не забывать о роли адски привлекательного бойфренда.

Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер»

За постановку отвечают бессменные шоураннеры проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон. Помимо Эллиса в основном актёрском составе сериала значатся Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис и Скарлетт Эстевес.

Теги
КадрыГалереяЛюциферNetflix
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