Свежие кадры пятого сезона «Люцифера»: личная и профессиональная жизнь властителя ада

Самые хардкорные поклонники «Люцифера» наверняка откупоривают шампанское — долгожданное продолжение мистического процедурала выходит на потоковом сервисе Netflix уже завтра утром. И самое время для аперитива в виде подборки свежих кадров из второй половины пятого сезона.

Уже не секрет, что забот у Люцифера Морнингстара (Том Эллис) не убавится, скорее уж наоборот. Предстоит улаживать семейные неурядицы с отцом и злобным братом, вести новые расследования и не забывать о роли адски привлекательного бойфренда.

За постановку отвечают бессменные шоураннеры проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон. Помимо Эллиса в основном актёрском составе сериала значатся Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис и Скарлетт Эстевес.