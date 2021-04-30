Проблемы с отцом, война с братом и прочие потрясения в трейлере пятого сезона «Люцифера»

Отец-Творец, злобный братец Михаил, роман с Хлоей — у мистера Морнингстара превеликое множество хлопот, с которыми необходимо успеть разобраться до маячащего на горизонте финала. Стриминговый сервис Netflix наконец-то выкатил трейлер второго половины пятого сезона «Люцифера», обещающий зрителям восемь увлекательных эпизодов. Всё это добро нагрянет на экраны 28 мая.

Как видим, противостояние между Люцифером и злокозненным Михаилом далеко от завершения. А тут ещё решивший уйти на пенсию папа, рабочая рутина и прочие земные заботы. Бедный Люцифер.

Илди Модрович и Джо Хендерсон выступают бессменными шоураннерами сериала. В основной актёрский состав входят Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис и Скарлетт Эстевес.

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И подборка свежих кадров: