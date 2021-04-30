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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Главная роль в «Зелёном Фонаре» досталась звезде «Американской истории ужасов»

Многосерийный экшен по вселенной DC «Зелёный Фонарь» отыскал исполнителя главной роли — партию Гая Гарднера в сериале потокового сервиса HBO Max застолбил за собой Финн Уиттрок («Американская история ужасов»).

Согласно официальному описанию, сюжет охватит десятки лет истории и заглянет в разные галактики. Зрителям покажут Землю 1941 года и её первого Зелёного Фонаря — скрывающего свою гомосексуальность агента ФБР Алана Скотта, Землю 1984-го и её супергеройствующего дерзкого альфача Гая Гарднера (Уиттрок), а также чернокожую полуинопланетянку Бри Джарту. Но этими персонажами сюжет, конечно, не ограничится — по ходу повествования появятся и другие члены Корпуса Зелёных Фонарей.

Сет Грэм-Смит («Лего Фильм: Бэтмен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров») числится шоураннером проекта, а со сценарием ему помогает Марк Гуггенхайм («Легенды завтрашнего дня»). Исполнительным продюсером выступает Грег Берланти. Производством заведуют Berlanti Productions и Warner Bros. TV. Съёмки начнутся в этом году.

Теги
Зелёный ФонарьDCHBO Max
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