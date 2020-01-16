Появились первые подробности о супергеройском экшене «Зелёный фонарь»

Заявленный в октябре сериал «Зелёный фонарь» обрастает первыми сюжетными подробностями. В ходе зимнего пресс-тура TCA директор по контенту потокового сервиса HBO Max Сара Обри приоткрыла завесу тайны над многосерийным проектом, на который собираются истратить немаленький бюджет.

Как сообщила Обри, супергеройский боевик по вселенной DC расскажет о событиях на протяжении нескольких десятилетий. Это история сразу о двух Зелёных фонарях с Земли, но их имена пока не раскрываются. В сюжете также будет фигурировать суперзлодей Синестро, бывший наставник Хэла Джордана, одного из Зелёных фонарей. События сериала будут разворачиваться как на Земле, так и в космосе.

Проект находится на самых ранних стадиях производства, за которым присматривает исполнительный продюсер Грег Берланти («Стрела»).