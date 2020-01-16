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Трейлер третьего сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» обещает адское веселье

Взойди на трон — спаси Гриндейл! Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего сезона подростковой мистики «Леденящие душу приключения Сабрины». Продолжение выходит на экраны 24 января.

Сериал по одноимённому комиксу Роберто Агирре-Сакасы о юной ведьме-полукровке Сабрине Спеллман (Кирнан Шипка) поведает о дальнейший испытаниях, выпадающих на долю главной героини, её близких и друзей. В третьем сезоне дочь смертной и колдуна должна в который раз уберечь родной городок Гриндейл от множества опасностей и вдобавок отправиться в ад, чтобы вызволить оттуда своего бойфренда Николаса.

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Видео Леденящие душу приключения Сабрины
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