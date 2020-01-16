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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon отказался от экранизации «Тёмной башни» Стивена Кинга

Потоковый сервис Amazon решил отказаться от сериала по знаменитой «Тёмной башне» Стивена Кинга. Пилот заявленного 13-серийного сезона отсняли этим летом и, видимо, он не оправдал возложенных на него ожиданий. Теперь компания MRC пытается подыскать проекту новый дом. Увенчаются ли её старания успехом, покажет время.

Фантастический эпик, основанный на четвёртом романе «Колдун и кристалл» и частично на первом романе «Стрелок», повествует о становлении главного героя Роланда Дискейна (Сэм Страйк): получении заветных револьверов, первой встрече с Человеком в чёрном (Яспер Пяякконен), первой любви и первой миссии в качестве Стрелка.

В пилоте также снялись Майкл Рукер, Джером Флинн и Жуана Рибейру. Шоураннером числится Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»). Сценаристами — Николай Арсель и Андерс Томас Йенсен, а исполнительными продюсерами — Акива Голдсман, Грегори Лессанс, Рон Ховард, Брайан Грейзер и Джефф Пинкнер.

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