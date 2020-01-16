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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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У технотриллера «Сквозь снег» появилась дата премьеры

Многосерийный технотриллер «Сквозь снег» наконец-то домчится до телеэкранов. Кабельный канал TNT, успевший продлить проект на второй сезон, определился-таки с датой выхода, назначив премьеру сериала на 31 мая, и по такому случаю даже выпустил свежий тизер.

Футуристический триллер по графическому роману Le Transperceneige рисует мрачное будущее. На Земле наступил новый ледниковый период, и большая часть человечества вымерла. Несколько тысяч выживших живут в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры поезда разделены на касты. Страдающие в невыносимых условиях хвостовых вагонов бедняки готовят бунт против жирующей элиты, чтобы отвоевать себе право на лучшую жизнь.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл. Шоураннером выступает Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). Пилот снял давно выбывший из проекта ввиду творческих разногласий Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»).

Вдогонку — официальный постер:

Постеры сериала «Сквозь снег»
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