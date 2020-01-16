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Марк Руффало и его брат-близнец в сериале HBO «Я знаю, что много из этого — правда»

Запущенный в производство ещё в 2017 году мини-сериал HBO «Я знаю, что многое из этого — правда» с двойной порцией Марка Руффало стремительно приближается к премьере и уже обзавёлся первыми официальными кадрами:

Кадры из сериала «Я знаю, что многое из этого — правда» Кадры из сериала «Я знаю, что многое из этого — правда» Кадры из сериала «Я знаю, что многое из этого — правда» Кадры из сериала «Я знаю, что многое из этого — правда»

Основанная на одноимённом романе-бестселере Уолтера Лама семейная драма расскажет о братьях-близнецах Доминике и Томасе Бёрдси на разных этапах их жизни, начиная со средних лет и перемежаясь с флешбэками одного из них о молодости.

Компанию Руффало на экране составят Кэтрин Хан, Мелисса Лео, Имоджен Путс, Джульетт Льюис, Рози О'Доннелл и Арчи Панджаби. Режиссёра проекта — Дерек Сиенфрэнс («Свет в океане», «Валентинка»).

Премьера шестисерийной драмы намечена на апрель этого года.

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