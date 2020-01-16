Будет ли продолжение «Хранителей»?

Ещё до старта многосерийных «Хранителей» мало кто сомневался, что их ждёт долгая и счастливая жизнь на HBO, а полученное признание, как критиков, так и зрителей вкупе с разнообразными наградами, казалось, ещё более повысило шансы на это. Однако, выясняется, что судьба проекта целиком в руках его создателя Дэймона Линделофа — об этом рассказал программный директор HBO Кейси Блойс:

Это действительно зависит от Дэймона [Линделофа — прим. пер.], он сейчас раздумывает, чем хочет заняться дальше. Честно говоря, пока я не знаю, драма ли это с возможностью продолжения или мини-сериал. Одна из тех вещей, с которой Дэймон справился столь блестяще — это то, что он раскрыл весь этот мир. Так что, возможно, есть другая версия с полным набором новых персонажей. Я не знаю, потому что он сам не знает, и я предоставлю ему право решать. Если это означает второй сезон — прекрасно, если он выберет совершенно новый подход к миру — прекрасно, если что-то совершенно другое — я вновь позволю ему взять инициативу. Кейси Блойс, на всё согласен

Очевидно, степень доверия телеканала к шоураннеру близка к безграничной, только вот сам Линделоф не горит желанием снимать продолжение «Хранителей» — изначально нацеливаясь на один сезон, он постарался ответить на все вопросы за эти девять эпизодов:

Я не вполне уверен, что должен делать ещё один сезон, потому что именно новое видение позволяет сериалу сохранять свежесть. Если у меня будет подходящая идея, я, конечно, воспользуюсь ей. Но пока у меня нет этой идеи.

При этом он не против отдать своё детище в чужие руки, и, по его словам, новый шоураннер будет волен распоряжаться его историей и персонажами по своему усмотрению. Весьма великодушно.