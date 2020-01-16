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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон «Охотника за разумом» под большим вопросом

Печальные вести для поклонников психологического триллера «Охотник за разумом». Потоковый сервис Netlix освободил от контрактных обязательств исполнителей главных ролей Джонатана Гроффа, Холта Маккэллани и Анну Торв, потому что нет никакой уверенности в том, когда именно случится третий сезон и случится ли вообще. Пока что производство отложено на неизвестный срок.

Всему виной непредсказуемый и порядком загруженный рабочий график создателя проекта Дэвида Финчера, который сейчас работает над двумя другими проектами Netflix — полнометражкой «Манк» и вторым сезоном анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы».

Второй девятисерийный сезон «Охотника» вышел в августе и поведал о событиях, происходивших с 1979 года по 1981-й. Главные герои расследовали дело об убийствах темнокожих детей и подростков в Атланте, а также с переменным успехом пытались разобраться с проблемами в личной жизни.

Финчер числится создателем, а также одним из исполнительных продюсеров и режиссёров проекта.

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Охотник за разумом
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