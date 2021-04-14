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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Воина» спасли! HBO Max приютил сериал от создателя «Банши» и продлил его на третий сезон

Судя по всему, сарафанноt радио сработало, и мольбы поклонников были услышаны. Преступно недооценённый многосерийный проект, выходивший на отказавшемся от художественных сериалов канале Cinemax, официально спасён. Стриминговый сервис HBO Max, некоторое время назад забравший в свою видеотеку первый и второй сезоны «Воина», определил его в свою линейку оригинальных проектов и продлил криминальную драму на третий сезон.

Творческая команда уже выразила свои восторги и поблагодарила зрителей в видеоролике, опубликованном официальными соцсетями видеосервиса:

Сериал по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. Перебравшегося из Китая в Америку молодого мастера боевых искусств Ах Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу. Во втором сезоне противостояние преступных кланов усиливается. Ах Сам и его сестра Мэй Лин (Дайан Доан) окажутся в этой войне по разные стороны баррикад. Масла в огонь подливают политика местных властей, волнения среди рабочих-ирландцев и внутриклановые разборки.

В сериале шоураннера Джонатана Троппера («Банши») также снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам и другие. Троппер, Джастин Лин и Шеннон Ли входят в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВоинHBO Max
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