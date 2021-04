«Воина» спасли! HBO Max приютил сериал от создателя «Банши» и продлил его на третий сезон

Судя по всему, сарафанноt радио сработало, и мольбы поклонников были услышаны. Преступно недооценённый многосерийный проект, выходивший на отказавшемся от художественных сериалов канале Cinemax, официально спасён. Стриминговый сервис HBO Max, некоторое время назад забравший в свою видеотеку первый и второй сезоны «Воина», определил его в свою линейку оригинальных проектов и продлил криминальную драму на третий сезон.

Творческая команда уже выразила свои восторги и поблагодарила зрителей в видеоролике, опубликованном официальными соцсетями видеосервиса:

This fight's not over. Warrior has been renewed as a Max Original for season 3. pic.twitter.com/pAECIcA2hu