Warner Bros. закрывает анимационную студию Rooster Teeth

О попытке Warner Bros. стереть из анналов истории Adult Swim Games мы поговорили, теперь переходим к другой жертве «оптимизации» в недрах компании: Rooster Teeth.

Больше двух десятков лет назад команда Rooster Teeth появилась на свет, когда несколько любителей Halo решили превратить свои дружеские перепалки и шутейки к комедийный «мультсериал», записанный в недрах их любимой игры (жанр «машинима» в те времена был на пике своей популярности). Так на свет появился сериал Red vs. Blue — великолепная комедия с поразительно мощным фантастическим сюжетом, долгое время становившаяся лучше и лучше с каждым сезоном. Какое-то время там ещё и экшен был невероятно крут — спасибо подключению к работе легендарного постановщика CG-экшена Монти Оума, потом убежавшего делать собственный мультсериал RWBY (другой хит Rooster Teeth).

Но у успеха есть и свои опасные стороны. Компания раздулась куда сильнее, чем стоило производителю забавных интернет-шоу, а приносимых хитами денег явно не хватало, чтобы сделать раздувшуюся операцию прибыльной. Более того, всякий интерес публики к Red vs. Blue был убит вскоре после ухода большей части основного авторского сначала посредственными сезонами 15-17, а потом совсем уж убогим и никому не нужным политкорректным перезапуском в лице 18-го сезона.

Неудивительно, в общем, что Rooster Teeth было решено прибить — скорее уж странно, что контора смогла пробарахтаться на плаву столько времени. Пробарахталась, кстати, не зря: в порыве отчаяния к созданию Red vs. Blue даже вернули оригинального сценариста и прочих товарищей-основоположников, чтобы те сделали ультимативно-финальный сезон сериала: такой, что первым делом объявляет сезоны 15-18 «сном собаки», а потом продолжает повествование ровно с того момента, где поистине гениально завершился 13-й сезон (14-й был сборником неканоничных филлеров от самых разных приглашённых авторов).

Теперь этот финальный сезон станет концом не только для Red vs. Blue, но и для Rooster Teeth в целом. Что же до остальных ip конторы, вроде того же сериала RWBY, то их планируют продать в «хорошие руки» (ну или те руки, что больше заплатят). Посмотрим, удастся ли основателю когда-то дико популярного геймерского сайта ScrewAttack «Заике» Крэйгу выкупить права на этот бренд из-под Rooster Teeth — а то ведь он был бы ой как не против...