Вся правда о RWBY

Успех мультсериала RWBY похож на успех «Клерков» или «Безумного Макса». Это тоже режиссёрский дебют с копеечным бюджетом, который заработал кучу денег и разросся до медиафранчайза, в который входят два мультсериала, два мини-сериала, мобильные и компьютерные игры, официальная манга и несколько повестей. И хоть до культового статуса RWBY явно не дотянул, в Японии тайтл очень популярен. На сайте Crunchyroll это самое просматриваемое японцами аниме за предыдущее десятилетие.

История RWBY интересна ещё и тем, что до третьего сезона это был превосходный сериал. Но затем он внезапно скатился на дно. Почему так произошло, расскажем в этой статье — детальном разборе феномена RWBY.

Немного формальностей:

RWBY читается как «Руби».

Это американский анимеподобный веб-сериал. Люди, которые считают, что аниме может быть только японским, называют такие мультики «америме». Но в этой статье мы для удобства пишем, что это аниме (не путайте с вышедшим в 2022 году чисто японским аниме RWBY: Ice Queendom — это отдельный проект).

Автор

Монти Оум — создатель RWBY

RWBY — проект авторский, поэтому для лучшего понимания сериала вначале расскажем о личности автора. Его зовут Монти Оум, он 3D-художник и аниматор, чья визитная карточка — крутейшие боевые сцены. Первую известность Монти получил в 2007 году, создав 10-минутный видео-кроссовер Haloid, в котором Мастер Чиф из Halo сражается с Самус Аран из Metroid. Видео стало вирусным на тогда еще молодом «Ютубе».

Подпись: Haloid — первая широко известная работа Монти Оума. Ещё есть веб-сериал Dead Fantasy от него же

Со временем автора Haloid заметил Бёрни Бёрнс, основатель и директор инди-студии Rooster Teeth Production. Главным проектом студии тогда был Red vs Blue — веб-сериал на движке игр серии Halo. В 2010 году Монти наняли в команду Red vs Blue в качестве ведущего аниматора.

Во время работы над сериалом Монти захотел создать собственное анимационное шоу. По его словам, однажды ему приснились четыре разноцветные девушки, а потом он долго думал над идеей RWBY. Свои наработки Монти показал Бёрнсу, и генеральный директор дал проекту зелёный свет.

Монти, теперь уже режиссёр, нанял собственную команду для работы над RWBY. Сам он выступил в роли главного сценариста и ведущего аниматора, а также нарисовал наброски персонажей и озвучил одного из героев.

Сеттинг (без спойлеров)

RWBY — боевое аниме. Поэтому сценаристам нужно было создать обстановку, в которой герои постоянно бы с кем-то дрались. Вот что они придумали.

В мире сериала человечество компактно проживает в четырёх разделённых королевствах. Остальная территория населена жуткими монстрами — созданиями Гримм. Монстры нападают на людей, причём целенаправленно, и постоянно вторгаются в пределы королевств. Чтобы справиться с этой напастью, человечество создало академии для обучения суперсолдат — Охотников и Охотниц, чья задача — уничтожать Гримм и защищать население. В одну из таких академий в начале первого сезона поступают главные герои — они хотят стать Охотниками.

Ещё бок о бок с людьми живёт нечеловеческая раса — Фавны. Это типичные для аниме зверолюди — с ушками лисы, кошачьими хвостами и тому подобным. Несколько десятилетий назад люди хотели выселить всех Фавнов на отдельный континент, и зверолюди развязали войну против сегрегации. Они победили и добились права жить в королевствах, но всё равно подвергаются притеснению. Недовольная таким положением часть Фавнов создала организацию «Белый Клык» — изначально для мирных протестов, но потом перешедшую к насилию. На момент событий сериала «Белый Клык» устраивает поджоги и теракты в городах людей.

«Белый Клык» наводит суету

И в такой обстановке будут действовать главные герои сериала. Одной рукой бить чудовищ Гримм, другой — террористов из «Белого Клыка». А заодно распутывать заговор — без него тут тоже не обошлось.

Персонажи

Персонажи — один из главных плюсов RWBY. По задумке Монти Оума, каждый герой является отсылкой к какой-то сказке, легенде или мифу от Красной шапочки и Белоснежки до Жанны Д’Арк и Хуа Мулан. Сюжет при этом полностью самостоятельный — знакомые вам сказки обыгрываются лишь в отдельных сценах.

Но интересными персонажей делают не отсылки, а «химия» между ними. Здесь всё по классике, как в хорошем учебнике сценарного мастерства. Характеры раскрываются через межличностный конфликт, неизбежный, когда непохожие герои вынуждены действовать вместе. Потом они разрешают противоречия и становятся чуть лучшей версией себя. А зритель наблюдает за развитием героев и привязывается к ним.

Такому плавному вводу персонажей посвящён весь первый сезон. Чтобы не удлинять статью, рассмотрим только характеры четырёх главных героинь.

Вот они слева направо: Руби, Вайсс, Блейк и Янг

Руби Роуз. Девочка с обострённым чувством справедливости. Решила стать Охотницей из-за желания помогать людям. Руби на два года младше остальных первокурсников, поэтому боится, что её сочтут выскочкой. Часто по-детски наивна, но заботится обо всех своих товарищах. Её оружие — крупнокалиберная снайперская коса. Референс — Красная Шапочка.

Янг Шао Лонг. Старшая сестра Руби. Адреналиновая наркоманка, решила стать Охотницей из-за любви к приключениям. Янг общительная, открытая и очень уверенная в себе девушка. Шутки ради может флиртовать даже с незнакомцами — эффектная внешность позволяет. Несмотря на безрассудство, заботится о младшей сестре. Оружие — пара огнестрельных кастетов. Референс — Златовласка (из сказки «Три медведя»)

Вайсс Шни. Богатая наследница крупной компании. Цундере. Её референс — Белоснежка. Вначале циничная и заносчивая, Вайсс со временем «оттаивает» и сближается с новыми подругами. Она серьёзна и старательна в учёбе и в бою — высокий статус семьи обязывает. Её оружие — многоцелевая стреляющая рапира.

Блейк Белладонна. Немного замкнутая девушка, которая не спешит открываться подругам. Производит впечатление самой здравомыслящей из всей четвёрки, самый «взрослый» персонаж. Её референс — «Красавица и Чудовище». Оружие — цепная катана, которая также пистолет.

В начале первого сезона эти четверо волею судьбы объединяются в команду и теперь должны жить и учиться вместе. Это тоже часть их подготовки — Охотники должны уметь действовать сообща.

Боевая система

Несмотря на исключительно женский состав команды, RWBY — это сёнэн-аниме, и обыгрываются там типичные для жанра темы дружбы, взросления и становления личности. И как в классических сёнэнах, центральное место в RWBY отводится боевым искусствам. При этом от многих клише анимешных боевых сцен Монти Оум избавился, а остальные обосновал в рамках сеттинга.

Герои от ударов влетают в стены, проламывают их, а потом встают без единой царапины? Это потому, что у всех живых существ есть Аура — особое свойство души, которое при должных тренировках работает как силовой барьер, защищающий тело и блокирующий урон (правда, от боли Аура не спасает, а пропускать удары нельзя бесконечно — от большого урона защитный барьер истощится, и бойца можно ранить и убить).

Персонажи носят непрактичные костюмы и используют уникальное оружие? Это потому, что несколько поколений назад закончилась тотальная война, в которой для экономии ресурсов людям запрещалось любое самовыражение. С тех пор принято подчёркивать свою индивидуальность — в мирное время эта традиция стала идеологией. А от пуль и ударов одежда не защищает — с этим справляется Аура.

При ещё большем контроле Ауры персонаж открывает своё Проявление. Это личная суперспособность, которая даёт преимущества в битве. А комбинация Проявления с фантастически многофункциональным оружием позволяет создать уникальный стиль боя для каждого персонажа, что и сделал Монти Оум. При этом он избавился от двух самых раздражающих клише японских сёнэн-боевиков.

Боевая сцена в обычном аниме скорее похожа на дуэль, чем на боевое искусство — нам показывают не кунг-фу, а обмен мощными атакующими приёмами. При этом персонажи обязательно выкрикивают название атаки и по ходу боя поясняют, чем, как и куда они будут бить. Ещё хуже, если сражение прерывается, и герои что-то объясняют зрителю через диалог. Это убивает и без того неспешную динамику боя.

Такие клише появились из-за первоисточника, ведь большинство аниме основано на японских комиксах манга. На статичных картинках сложно показать бой иначе, чем через обмен ударами. А объяснять происходящее приходится устами героев — отсюда все эти выкрикивания атак и разговоры посреди битвы. И всё это безобразие, уместное в комиксах, механически переносится в аниме.

Так вот, всего этого нет в боевых сценах сериала RWBY. Персонажи ничего не объясняют, а просто дерутся на высоких скоростях и в динамике показывают принцип действия оружия и способностей. А разговоры ограничиваются командным взаимодействием по ходу сражения. Впрочем, вам лучше самим это увидеть.

Подпись: Первый трейлер RWBY. Так выглядит типичный одиночный бой

Подпись: А вот пример командного сражения

Возможно, вы заметили ещё одну особенность боевых сцен сериала. Сражения в RWBY больше похожи на танец, чем на боевое искусство. Этим мы тоже обязаны личности создателя, ведь Монти Оум не только 3D-аниматор, но и отличный танцор. Поэтому он уделяет много внимания музыке и хореографии каждого боя.

Анимация

К сожалению, боевые сцены — это те самые «три минуты, на которые ушла половина бюджета». RWBY создавался на энтузиазме одного человека, и недостаток финансирования заметен на протяжении первого сезона. Не хватило денег на прорисовку фоновых персонажей, значит, будут простые чёрные силуэты. Много ресурсов ушло на боевую хореографию, значит, остальное время герои двигаются, как деревянные манекены. И из-за общего низкого качества анимации многие зрители бросают просмотр на первых сериях.

После первого сезона к RWBY пришёл успех и деньги, поэтому анимация становится нормальной. В третьем сезоне она вообще отличная. Так что если вы не требовательны к графике, стоит перетерпеть начало. Благо из-за недостатка финансов многие серии первого сезона длятся по пять минут, и терпеть придётся недолго. Потом будет стандартный хронометраж, хорошая анимация и ещё больше боевых сцен.

Особенности сюжета (без спойлеров)

Юмор. Один из плюсов сериала. Здесь много шуток в диалогах персонажей, много юмористических сценок, сарказма от Вайсс и каламбуров Янг. Конечно, лучше смотреть на английском, чтобы понимать игру слов.

Некоторые серии первых двух сезонов почти наполовину состоят из шуток, и это неспроста. Сценаристы создали весёлую атмосферу студенчества, которая контрастирует с общим мрачным сюжетом.

Шпионский триллер. Разумеется, учёбе главных героев всё время мешает заговор. Точнее, наоборот — злодеи спокойно занимаются злодейскими делами, а любопытные подростки суют в них свой нос. Потом оказывается, что главный гад — пешка в руках ещё более злобного гада, а заговор куда крупнее, чем казался. Тревога и напряжение нарастают по ходу сюжета, который долго держит зрителя в неведении об истинных причинах происходящего.

Предзнаменования. Причём распознать подсказку при первом просмотре невозможно — это может быть любая вскользь брошенная реплика или мелкая деталь на фоне. И в RWBY очень много таких предзнаменований. Поэтому сериал интересно пересматривать, когда знаешь сюжет наперёд — с намёками он воспринимается по-другому.

Предзнаменования содержатся даже в трейлерах первого сезона. И да, трейлеры — это часть сюжета, поэтому с них нужно начинать просмотр. Всего трейлеров четыре — по одному для Руби, Вайсс, Блейк и Янг.

Музыка

И последнее важное о сериале. Это его саундтрек. Музыку для RWBY написал композитор Джефф Уильямс. Он же её и исполнил вместе с бывшей женой и 14-летней дочерью (помним про недостаток финансирования: к работе привлекались все возможные родственники).

Саундтрек примечателен по нескольким причинам. Во-первых, это очень хорошая музыка — альбомы к первому и третьему сезонам попадали на вершину чарта саундтреков iTunes.

Во-вторых, тексты некоторых песен — тоже часть сюжета. У каждого значимого героя есть своя песня, и она раскрывает подробности, оставшиеся за кадром. Например, песня Red Like Roses Part II рассказывает об отношениях Руби Роуз с матерью. И подобного в сериале много — хорошая музыка здесь не только в опенинге и эндинге. Так что саундтрек крайне рекомендуется слушать вместе с сериалом.

Когда всё пошло не так

К сожалению, всё написанное выше относится только к первым трём сезонам. В 2015 году Монти Оум погиб. Подробности не раскрываются, известно только, что причиной стала аллергическая реакция во время «обычной медицинской процедуры». Монти девять дней пролежал в коме и умер 1 февраля, не приходя в сознание.

RWBY потерял не только идейного вдохновителя, но и человека, который тащил на себе значительную часть производства. И всё же в память о друге команда решила продолжать сериал. Третий сезон вышел после смерти Монти, но он участвовал в его создании. Дальше сценаристы пошли собственным путём и многое изменилось в худшую сторону.

Боевые сцены. После третьего сезона команду RWBY покинули два аниматора, которые помогали Монти работать над боевыми сценами. В четвёртом сезоне пытались делать драки в старом стиле, и получилось неплохо. Но потом авторы окончательно «слили» главную фишку сериала.

Теперь герои не взаимодействуют командами, дерутся вяло, болтают во время боя — в общем, делают то, от чего Монти хотел избавиться. Так что это больше не уникальное боевое аниме, а обычный мультсериал.

Сюжет. Монти успел продумать общую идею глобального сюжета. Поэтому серии, сделанные по его наброскам, получились интересными — там раскрываются подробности созданного автором мира. Всё остальное — это бесконечное роуд-муви от одной локации к другой. Герои приходят на новое место, там что-то происходит, и они идут дальше. А зритель скучает в ожидании развязки.

Персонажи. Чем дальше по сюжету, тем меньше экранного времени у главных героинь. Больше всего досталось Вайсс и Блейк — из 4,5 часов восьмого сезона у них по четыре и три минуты реплик.

Новых персонажей много. Но их не раскрывают как следует, и зритель не успевает к ним привязаться. А когда эти герои гибнут, им не хочется сопереживать.

Анимация. После третьего сезона сериал рисуют на другом графическом движке. Новый визуальный стиль принято хвалить, хотя у старой анимации был свой шарм и свои поклонники. Но всё же отнесём смену движка к плюсам поздних сезонов.

Резюме

Стоит ли смотреть RWBY? Первые три сезона — однозначно да. Ради ярких персонажей, изобретательных сражений, напряжённого сюжета и хорошей музыки. Остальные сезоны можете глянуть для контраста или если хотите узнать концовку. Сериал продолжается. На момент написания статьи готовится к выходу девятый сезон.

Посмотреть можно в оригинале на официальном сайте студии или с русскими субтитрами в видеозаписях «Вконтакте».