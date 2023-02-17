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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Гриф Карга уговаривает Дина Джарина в первом отрывке из третьего сезона «Мандалорца»

В промо-кампанию третьего сезона «Мандалорца» вступают непосредственные отрывки из свежих эпизодов. В сети появился первый фрагмент из продолжения, где Гриф Карга (Карл Уэзерс) пытается уговорить Дина Джарина (Педро Паскаль) остаться и принять новый заказ, но у главного героя другие планы.

Мандалорец продолжит свой непростой путь, который рано или поздно приведёт его на родину. В путешествиях Дина Джарина будет сопровождать не только Грогу. Трейлеры и промо-кадры прозрачно намекали, что вместе с ним какое-то время попутешествует Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф).

И постер:

Постеры сериала «Мандалорец»
Теги
ВидеоМандалорец
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