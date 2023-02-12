Бо-Катан Крайз за штурвалом на свежем кадре «Мандалорца»

Новый день — новый кадр из третьего сезона «Мандалорца». И ничего удивительного, ведь дата его премьеры с каждым днём всё ближе, и до выхода свежего эпизода остаётся всего-то пара недель. Журнал Empire опубликовал новый снимок из продолжения, и на этот раз обошлось без Дина Джарина. Всё полезное пространство заняла его боевая соотечественница Бо-Катан Крайз в исполнении Кэти Сакхофф.

Учитывая предыдущие промо-материалы, совершенно очевидным становится тот факт, что мандалорка будет сопровождать соотечественника-главного героя в его дальнейших опасных приключениях. А никто и не против.