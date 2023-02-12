Телеовощи. Выпуск 483: Доктор Декстер

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|01:29 —
|Джастин Ройланд давно ничем не помогал «Рику и Морти»
|07:52 —
|«Вампиры средней полосы» продлены на третий сезон
|09:13 —
|«Правдивая ложь» показала свой свежий трейлер
|11:17 —
|Трейлер сериала «Король и Шут»
|13:39 —
|Количество зрителей сериала «Одни из нас» продолжает расти
|16:20 —
|«Миллиарды» получат спин-оффы: «Миллионы» и «Триллионы»
|21:17 —
|«Мэйфейрские ведьмы» вернутся на второй сезон
|23:36 —
|Тизер мультсериала «Агента Элвиса»
|27:35 —
|«Фишер» — 1х01
|32:48 —
|«Южный Парк» — 26x01
|41:09 —
|«Легенда о Vox Machina» — 2x07—09
|49:02 —
|«Одни из нас» — 1x04
|01:00:30 —
|«Чаки» — 2x04
|01:09:02 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x07
|01:15:59 —
|«Алиса в Пограничье» — 2x07
|01:27:11 —
|«Извне» — 1x02—04
|01:28:45 —
|«Шоу пошло не так» — 1x02
|01:33:50 —
|Кирилл о книгах и сериале «Мистер Мерседес»
|01:47:16 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» (Star Trek: The Next Generation) — 1x01
|02:07:52 —
|«Безумцы» — 1x02
|02:10:18 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x16
|02:15:08 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x09
|02:22:07 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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