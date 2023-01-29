Телеовощи. Выпуск 481: Ориентация по кубикам

-
- 2
- 150
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|06:13 —
|Обсуждение новостей
|59:23 —
|«Легенда о Vox Machina» — 2x01—03
|01:15:43 —
|«Чудотворцы» — 4x01
|01:22:41 —
|«Одни из нас» — 1x02
|01:39:12 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x04—05
|01:44:46 —
|«Алиса в Пограничье» — 2x05
|01:52:39 —
|«Уэнсдэй» — 1x05—08 (финал сезона)
|02:02:11 —
|«Горец» — 2x20
|02:08:29 —
|«Остаться в живых» — 1x15
|02:15:42 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x04
|02:30:39 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x14
|02:37:12 —
|«Футурама» — 6x19
|02:42:25 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x07
|02:48:58 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x01
|02:55:44 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x11
|03:13:08 —
|Благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: