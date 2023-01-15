Телеовощи. Выпуск 479: Свободный от трусов

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:45 —
|Обсуждение новостей
|45:50 —
|«Мэйфейрские ведьмы» (Anne Rice's Mayfair Witches) — 1x01
|59:43 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x01
|01:01:28 —
|«Алиса в Пограничье» — 2x03
|01:11:07 —
|«Король Талсы» — 1x09
|01:18:46 —
|«Мистический квест» — 3x10 (финал сезона)
|01:28:55 —
|«Роковой патруль» — 4x04—05
|01:36:39 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x02
|01:46:10 —
|«Горец» — 2x18
|01:54:47 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x12
|02:00:02 —
|«Остаться в живых» — 1x13
|02:08:18 —
|«Футурама» — 6x17
|02:17:48 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x10
|02:25:05 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x09
|02:32:10 —
|Благодарности спонсорам
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