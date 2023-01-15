Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 января

Янковский и Бортич расследуют дело о маньяке в триллере «Фишер» (тизер). По реальным событиям, конечно же.

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Почерневшая Мария на свежем кадре из адаптации игры The Last of Us. Сильного женского персонажа играет Рутина Уэсли.

Альтернативный Фандорин — знакомимся с героем в свежем трейлере сериала «Фандорин. Азазель». Премьера сериала состоится уже на следующей неделе.

Критики оценили сериал по игре The Last of Us. Первые оценки на Rotten Tomatoes и Metacritic.

«Золотой глобус 2023»: неожиданная победа «Дома Дракона» и пролёт «Уэнсдэй». А также победы Зендеи, Эвана Питерса и мамы Стифлера.

Орландо Блум и Кара Делевинь посреди новой войны в трейлере второго сезона «Карнивал Роу». Финальные эпизоды начнут выходить в феврале.

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