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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
183

Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 января

Источник: «Кинопоиск»
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
2Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
1Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
0Телеовощи – 477: Шоураннера на вилы
 
0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
23ЕВА – 511: (Не)херовая мера измерения
 
8Ноль кадров в секунду – 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 
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