Почерневшая Мария на свежем кадре из адаптации игры The Last of Us

Прояснилась роль Рутины Уэсли в многосерийной экранизации игры The Last of Us. Выяснилось, что известная по вампирскому триллеру «Настоящая кровь» актриса играет в сериале «Одни из нас» Марию, супругу Томми Миллера (Гэбриел Луна), который приходится братом главному герою истории Джоэлу (Педро Паскаль). Мария возглавляет поселение выживших в Джексоне. Штат Вайоминг.

Поскольку в игре её героиня была невзрачной белой женщиной, создатели сериала решили её, так сказать, переосмыслить в соответствии с актуальными расовыми трендами. Но переживать по такому пустяку не стоит, потому что сериал удался — нам так критики сказали.