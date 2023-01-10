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Кифер Сазерленд тонет в коде на постере сериала «Кроличья нора»

Падение Кифера Сазерленда в «Кроличью нору» наглядно — стриминговый сервис Paramount+ опубликовал постер шпионского экшена со звездой культового сериала «24 часа» в главной роли. Заодно и дату премьеры объявил — первый эпизод подписчики цифровой платформы увидят 26 марта.

В проекте также задействованы Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер, Уолт Клинк и Уэнди Маккена.

Постеры сериала «Кроличья нора»

Сазерленд, невзирая на возраст, играет привычную для себя экшен-роль — ему досталась партия матёрого оперативника из частной разведки Джеймса Уэйра, очутившегося в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, который борется с дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором и интересами тех, кто контролирует эти мощнейшие инструменты.

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ГалереяКроличья нора
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