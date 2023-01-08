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Кифер Сазерленд спасает демократию в шпионском сериале «Кроличья нора» (фото)

Вы внезапно ощутили острую нехватку демократии в современном обществе? Звоните ему — и он появится! Портал EW опубликовал пачку эксклюзивных кадров из шпионского сериала «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Премьеру на потоковом сервисе Paramount+ обещают в начале года, но точной даты пока нет.

Оперативник из частной разведки Джеймс Уэйр (Сазерленд) окунается в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, который борется с дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором и интересами тех, кто контролирует все эти мощнейшие силы.

В восьмисерийном проекте также задействованы Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер, Уолт Клинк и Уэнди Маккеена.

Кадры из сериала «Кроличья нора» Кадры из сериала «Кроличья нора» Кадры из сериала «Кроличья нора» Кадры из сериала «Кроличья нора» Кадры из сериала «Кроличья нора» Кадры из сериала «Кроличья нора»
Теги
ГалереяКроличья нора
Комментарии (3)

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