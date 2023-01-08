Кифер Сазерленд спасает демократию в шпионском сериале «Кроличья нора» (фото)

Вы внезапно ощутили острую нехватку демократии в современном обществе? Звоните ему — и он появится! Портал EW опубликовал пачку эксклюзивных кадров из шпионского сериала «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом в главной роли. Премьеру на потоковом сервисе Paramount+ обещают в начале года, но точной даты пока нет.

Оперативник из частной разведки Джеймс Уэйр (Сазерленд) окунается в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, который борется с дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором и интересами тех, кто контролирует все эти мощнейшие силы.

В восьмисерийном проекте также задействованы Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер, Уолт Клинк и Уэнди Маккеена.