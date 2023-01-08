Стивен Амелл рассказал о возвращении Стрелы в финале «Флэша»

Буквально на днях ярые поклонники Arrowverse возрадовались новостям о том, что в девятом — заключительном — сезоне «Флэша» появится Оливер Куинн в исполнении Стивена Амелла. Главный герой «Стрелы» — сериала-пионера телевселенной DC на The CW — появится в девятом эпизоде тринадцатисерийного финала, но о деталях его возвращения на экраны ничего не сообщалось.

И вот, уже прибывший на съёмочную площадку вовсю снимающегося девятого сезона Амелл прокомментировал своё грандиозное возвращение у себя в соцсетях.

Я возвращаюсь ради девятого — финального — сезона «Флэша». Почему? Не важно. Как? Не важно. Грег Берланти позвонил мне, сообщил, что «Флэш» заканчивается, и спросил, не хочу ли я вернуться. И я согласился! Ему не стоило и трудиться завершать предложение, потому что мне всегда нравилось возвращаться во «Флэша» в образе Оливера Куинна / Зелёной Стрелы / Спектра / Флэша.

В целом исчерпывающий комментарий, за исключением того, что так и не дал ответы на главные вопросы о том, почему и как его герой вернулся в сюжет. Для этого зрителям придётся посмотреть заветный девятый эпизод.