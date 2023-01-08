Александра Даддарио в операционной — первый отрывок из «Мэйфейрских ведьм»

Премьера мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы» уже на пороге, а все ожидающие выхода первой серии пока могут насладиться отрывком из первого эпизода, живописующим сложные и нервные трудовые будни главной героини Роуэн в исполнении Александры Даддарио.

Экранизация одноимённого книжного цикла Энн Райс познакомит зрителей с мрачным наследием древнего рода ведьм из Нового Орлеана. С оным придётся познакомиться и Роуэн Филдинг, чья судьба неразрывно связана с прошлым её предков. Отвертеться от семейных тайн тем более не получится, когда Роуэн обнаружит, что и сама она ведьма с недюжинными силами.