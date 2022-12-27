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Александра Даддарио рассказывает о своей героине из «Мэйфейрских ведьм» (видео)

Мощный феминистический посыл заготовили создатели мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы». Литературный первоисточник за авторством покойной Энн Райс позволяет развернуться и подробно порефлексировать над проблемой патриархата, веками унижавшего женщин. Ну хоть тут-то, в повествовательном пространстве сериала, женщины с ним как следует и поквитаются.

Исполнительница главной роли Александра Даддарио, остальной каст и шоураннер многосерийной готики Эста Спэлдинг рассуждают о сверхважной роли Роуэн Филдинг в событиях сериала и злободневных темах, поднимаемых в нём.

Премьера сериала состоится 8 января на кабельном канале AMC.

Теги
ВидеоМэйфейрские ведьмы
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Источник фотографий: Depositphotos

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