Эльфийские декорации на закадровых фото второго сезона «Колец власти»

Энтузиасты, продолжающие пристально следить за фэнтезийным эпиком «Властелин колец. Кольца власти», публикуют в сети свежие фото с новых съёмочных локаций проекта. Как известно, осенью запущенный в активное производство второй сезон снимают в Великобритании для экономии средств. И сделанные при помощи дрона снимки демонстрируют некие эльфийские строения.

Производство второго сезона развернулось на территории Bray Film Studios, расположенной в Беркшире. Шоураннеры несуразного фанфика по работам Дж. Р. Р. Толкина уже предупредили, что на производство второго сезона уйдёт много времени. Предполагается, что в 2023 году продолжение не выйдет. Ну просто потеря потерь.