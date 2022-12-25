Чёрная эльфийка и Лютик — постер и открывающая сцена приквела «Ведьмака»

Какая гадость эта ваша экранная вселенная «Ведьмака». И открывающая сцена с персонажем из основного сериала ей никак не поможет. Сегодня Netflix выкатил четырёхсерийную поделку «Ведьмак: Происхождение» — для тех, кому настолько нечего делать в рождественские праздники, что они согласны усесться за просмотр этого сериала.

К премьере подготовили свежий постер с чёрной эльфийкой и остальной братией:

А чуть ранее в качестве приманки опубликовали открывающую сцену из приквела, где борется с «приходом» экранный Лютик (Джои Бэти). Вроде как эта сцена должна побудить скептиков посмотреть хотя бы первую серию.

К слову, на «Томатах» зрители уже отреагировали на премьеру, оценив его на 13% (уровень одобрения критиков достиг 35%).