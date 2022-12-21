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Расово разнообразные эльфы на свежих постерах приквела «Ведьмака»

Пожалуй, не мешало бы энтузиастам из круга расширителей лора книг Сапковского взять на себя святую обязанность посвятить зрителей в происхождение не только ведьмаков, но и повального разнообразия рас внутри рас. Но, сдаётся, аудитории это преподнесут как данность. Полюбоваться инклюзивностью персонажей предлагают свежие постеры приквела «Ведьмака».

Четырёхсерийная предыстория «Ведьмак: Происхождение» с этими симпатичными персонажами выходит на стриминговом сервисе Netflix 25 декабря.

Постеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Постеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Постеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Постеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Постеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Постеры сериала «Ведьмак: Происхождение» Постеры сериала «Ведьмак: Происхождение»
Теги
ГалереяВедьмак: Происхождение
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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