Эраст Фандорин наших дней в трейлере современного переосмысления «Азазель»

Отечественные творцы продолжают всячески переосмыслять классику — на этот раз под горячую руку снова попался Борис Акунин. Новый детективный сериал «Фандорин. Азазель» познакомит нас с молодым сотрудником сыска, который выходит на след опасной организации в ходе расследования самоубийства миллионера. Место действия — Петроград 2023 года, альтернативная реальность.

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Главную роль исполнил Владислав Тирон, Максим Матвеев перевоплотился в правящего царя Николая III, Евгений Стычкин сыграл премьер-министра, а Сергею Горошко снова досталась роль какого-то мутного парня.

Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» уже 19 января.