 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Сиськи, мат и угарные вечеринки — свежий трейлер «Вавилона» не даёт заскучать Дилемма Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Через вселенные 2»: убила Питера Паркера и её отец ведёт расследование (фото) Фиаско «Колец власти»: агрегатор Metacritic составил топ лучших сериалов 2022 года Мнение о «Уэнсдэй» - няша в Хогвартсе для бедных «Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыт на первом сезоне
• • •
 
12
СЕРИАЛЫ
844

Эраст Фандорин наших дней в трейлере современного переосмысления «Азазель»

Отечественные творцы продолжают всячески переосмыслять классику — на этот раз под горячую руку снова попался Борис Акунин. Новый детективный сериал «Фандорин. Азазель» познакомит нас с молодым сотрудником сыска, который выходит на след опасной организации в ходе расследования самоубийства миллионера. Место действия — Петроград 2023 года, альтернативная реальность.

Словом, смотрите сами:

Главную роль исполнил Владислав Тирон, Максим Матвеев перевоплотился в правящего царя Николая III, Евгений Стычкин сыграл премьер-министра, а Сергею Горошко снова досталась роль какого-то мутного парня.

Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» уже 19 января.

Теги
ВидеоФандорин. Азазель
Комментарии (12)

Ещё на эту тему

27Эраст Фандорин в корсете — вышел тизер детектива «Азазель» по роману Акунина 24Селфи с царём на первых кадрах детектива «Азазель» — современной адаптации романа Бориса Акунина

Тоже интересно

11Все герои на виду — загадочные персонажные постеры сериала «1899 год» 14Звезда сыграет звезду: Аарон Тейлор-Джонсон попал в каскадёрский экшен к Райану Гослингу и Эмили Блант 4Настоящий Капитан Америка на съёмках эпического экшена Дуэйна Джонсона (фото) 9Орландо Блум и Кара Делевинь возвращаются в Бург на свежих кадрах второго сезона «Карнивал Роу» 9Новые фильмы недели: эпик «Сердце пармы», «Восставший из ада» и другие новинки кино

Далее на КГ

38
Длинные ноги и розовые волосы: первый взгляд на Алису Селезнёву в новой экранизации Булычёва (тизер)
 1
Стрёмные детишки портят жизнь взрослым в трейлере ужастика «С детьми что-то не так»
 0
«Страна песков» — анонс и тизер аниме-фильма по манге автора «Жемчуга дракона»
 3
Сериал про Кагую может не ограничиться тремя сезонами. По слухам, идёт работа над четвёртым сезоном аниме по манге Аки Акасаки
 0
«Ледяной парень и его крутая коллега» — ещё один промо-ролик романтической комедии
 29
Больше Искусственного Интеллекта и меньше спятивших роботов — рецепт Джеймса Кэмерона для перезапуска «Терминатора»
 2
«Жестокая ночь» — рождественский экшен с Дэвидом Харбором — неожиданно уже вышел в цифре (видео)
 18
Вселенная DC оказалась прочнее Скалы: Чёрный Адам Дуэйна Джонсона отправляется на покой
 0
Первая часть аниме-фильма «Семь смертных грехов: Гнев Эдинбурга» вышла, вторую часть выпустят в августе 2023-го
 1
Йо-хо-хо, и январский релиз Tortuga – A Pirate's Tale!
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Кинокомиксы до фашизма доведут — автор «Хранителей» Алан Мур о супергероике на экране
 
«Называют его папочкой» — продюсер «Дома Дракона» не понимает фанатской любви к Деймону Таргариену
 
Кино Отдохнём по-кроненбергски: безумный отпуск Александра Скарсгарда (видео)
 
Кино Шарлиз Терон рассказала об унизительной сексуализации со стороны режиссёров-мужиков
 
Аниме Зимой 2023 года в японский прокат выйдет аниме-фильм от режиссёра «Другого мира» и студии, выпустившей «Мэри и ведьмин цветок»
 
Гири у стриминга! Netflix снимет по культовой игре Gears of War фильм и анимационный сериал
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
4Телеовощи – 475: Шатание иерархии
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 546: Переполох в DC, «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Сердце пармы»
 
5Ноль кадров в секунду – 452: Самый чёрный город Франции
 
 
12ЕВА – 508: Лирический Токарев
 
46Телеовощи – 474: Мутный карлик
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 451: Кадры против God of War: Ragnarök, продолжение
 
 
14ЕВА – 507: Задолбака-сан
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru