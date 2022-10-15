Эраст Фандорин в корсете — вышел тизер детектива «Азазель» по роману Акунина

Корсет — дело тонкое, но исключительно неудобное. Видеосервис «Кинопоиск» опубликовал дебютный тизер детективного сериала «Азазель». Новая экранизация романа Бориса Акунина решительно переосмысляет литературный первоисточник, помещая события в современную альтернативную реальность. О результатах такого финта ушами зрители узнают «скоро» — точной даты выхода у проекта пока нет.
Молодой, но перспективный сыщик Эраст Фандорин (Владислав Тирон) — сыщик из Российской империи образца 2023 года. В этой альтернативной России Великой октябрьской революции не было, и царь Николай III (Максим Матвеев) правит страной на пару с премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин).
В сериале также снимаются Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артём Быстров и Григорий Верник. За проект отвечает шоураннер Александра Ремизова («Триггер»), за режиссуру — Нурбек Эген («Шерлок в России»). Сценарием занимались дебютанты Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова («Метод»).
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