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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Властелина колец: Колец власти» ответили на сексистскую критику Галадриэль

Источник: Amazon

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» не угодил фанатам буквально всем, и Морфидд Кларк хоть и не Кейт Бланшетт, но всё же не самая худшая его часть. Тем не менее, достаётся и ей, хотя претензии зрителей адресованы скорее самой героине Галадриэль, которая в этой версии выглядит суровее иных мужчин.

Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей с этим, понятно, не совсем согласны и всячески пытаются оправдать свой подход:

Одно из ее прозвищ — «Нервен», что означает «мужчина-дева». И вообще, она не ведёт себя по-мужски!».

Джон Д. Пэйн

Имя «Галадриэль» вольно переводится на эльфийский как «дева с короной из золотых волос». Причина, по которой у нее была корона из золотых волос, заключалась в том, что когда она дралась и устраивала спарринги с другими эльфами, она заплетала волосы и укладывала их на макушку чтобы не мешались. Так что, в этимологии всегда была идея, что Галадриэль — воин.

Патрик Маккей

Первый сезон сериала только что завершился, но второй — уже давно вопрос решённый. Продолжать создатели должны сезонов пять, если, конечно, к тому моменту у самого дорогого сериала Amazon не закончатся ни деньги, ни зрители.

Комментарии (5)

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