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«Властелин колец. Кольца власти» остаётся с нами на пять сезонов

Источник: Amazon

Свежий объёмистый материал Variety о заправляющей нынче Amazon Studios Дженнифер Салке не мог обойти вниманием одно из крупнейших событий компании в этом году на стриминговом фронте — премьеру масштабного фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». И в беседе с Салке прояснились кое-какие интересные детали о сериале.

Во-первых, покупка за $ 250 млн прав на отдельные кусочки вселенной Толкина — это для компании игра в долгую, инвестиция на годы вперёд. Во-вторых, согласно сделке 2017 года, Amazon действительно обязалась соорудить 50 часов контента, то бишь ориентировочно пять 10-часовых сезонов.

В-третьих, на производство затрачено $ 450 млн, но речь идёт о возведении инфраструктурной базы для всех пяти сезонов.

Мы строим целый городок для этих целей. Мы изначально намеревались затратить столько, сколько потребуется, чтобы снять сериал правильно. Никто не собирается идти на компромиссы, когда речь о визуальной составляющей. И я считаю, мы очень удачно вложили наши средства. Реакция зрителей на картинку невероятно положительная.

Забавно, что такой акцент глава Amazon делает на визуальную составляющую, будто это единственно важный пункт приквела «Властелина колец». А вот дурная тенденция не заботиться о сценарии, видимо, продолжится, потому что Amazon торопится вернуться к зрителям со вторым сезоном. Точной даты его старта Салке, правда, пока не называет.

Мы выпустим его в свет так быстро, как только сможем. Мы хотим, по возможности, максимально сократить временной разрыв между сезонами, но без снижения планки качества. Поэтому как получится, так получится. Но ощущение некоторой спешки присутствует, поэтому сценаристы трудились над текстом на протяжении всего хиатуса между съёмками. Мы быстро движемся.

 
Дженнифер Салке, обещает качество

Заключительная серия первого сезона визуально бесподобного сериала появится на цифровой платформе 14 октября, а буквально позавчера в окрестностях Лондона стартовали съёмки второго сезона.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (7)

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