Александра Даддарио — тринадцатая ведьма в тизере «Мэйфейрских ведьм»

Все собрались, дожидаются только прихода главной героини. Официальный твиттер-аккаунт стартовавшего на днях «Интервью с вампиром» поделился первым тизером другого сериала по романам Энн Райс, опубликовав промо-видео «Мэйфейрских ведьм» с Александрой Даддарио в главной роли. Мистическая драма пока не получила точной даты выхода, но известно, что премьера состоится в начале следующего года.



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Главная героиня — блестящий врач Роуэн (Даддарио), которая борется со своим предназначением. Дело в том, что героиня происходит из древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Хьюстон сыграет Лэшера, могущественное сверхъестественное существо, от которого на протяжении сотен лет и зависит благосостояние семейства ведьм Мэйфейр. В актёрском составе также значатся Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса.