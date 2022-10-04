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Первоисточник: mobile.twitter.com Прямая ссылка на новость:

Александра Даддарио — тринадцатая ведьма в тизере «Мэйфейрских ведьм»

Все собрались, дожидаются только прихода главной героини. Официальный твиттер-аккаунт стартовавшего на днях «Интервью с вампиром» поделился первым тизером другого сериала по романам Энн Райс, опубликовав промо-видео «Мэйфейрских ведьм» с Александрой Даддарио в главной роли. Мистическая драма пока не получила точной даты выхода, но известно, что премьера состоится в начале следующего года.

Главная героиня — блестящий врач Роуэн (Даддарио), которая борется со своим предназначением. Дело в том, что героиня происходит из древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Хьюстон сыграет Лэшера, могущественное сверхъестественное существо, от которого на протяжении сотен лет и зависит благосостояние семейства ведьм Мэйфейр. В актёрском составе также значатся Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса.

Теги
ВидеоМэйфейрские ведьмы
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Источник фотографий: Depositphotos

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