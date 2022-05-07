Джек Хьюстон сыграет с Александрой Даддарио в «Мэйфейрских ведьмах» Энн Райс

Актёрский состав мистической драмы «Мэйфейрские ведьмы» продолжает укомплектовываться. В марте на главную роль в сериале по циклу романов Энн Райс записалась Александра Даддарио. Чуть позже к ней присоединились Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса. А нынче каст пополнил Джек Хьюстон («Подпольная империя»).

Хьюстон сыграет могущественное сверхъестественное существо по имени Лэшер. От него на протяжении сотен лет зависит благосостояние семейства ведьм Мэйфейр из Нового Орлеана. Даддарио сыграет главную героиню — блестящего врача Роуэн, которая борется со своим предназначением. Дело в том, что героиня происходит из древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана.

В конце прошлого года кабельный канал AMC запустил в разработку восьмисерийный первый сезон мистической драмы. За сценарий отвечают соавторы «Мастеров секса» Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. Спэлдинг также исполняет обязанности шоураннера.