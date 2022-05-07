Ретро-драма «Нулевой пациент» от продюсера Цекало расскажет об эпидемии ВИЧ в Калмыкии

А у нас тут обжигающий сказ о том, как в СССР правду о СПИДе замалчивали. Отечественный видеосервис «Кинопоиск» опубликовал полноценный трейлер многосерийной драмы «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в Советском Союзе. Видеоролик сообщает точную дату премьеры — 19 мая.

Сценарий написал Олег Маловичко («Метод»). В режиссёрах значатся Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин. Продюсирует Александр Цекало.

События разворачиваются в 1988-м. Молодой врач детской больницы в Калмыцкой АССР Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Из-за неверия коллег Аюшев тайком отправляет пробы в Москву, и его опасения подтверждаются. К делу подключается изучающий малоизвестную в СССР болезнь учёный Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов). Отныне судьба десятков юных пациентов зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра. И постер: