ВИЧ в СССР — вышел тизер ретро-драмы «Нулевой пациент»

Вирусно-эпидемиологические истории ещё востребованы? Так или иначе, стриминговый сервис «Кинопоиск» презентовал тизер многосерийной драмы «Нулевой пациент» от продюсерской компании «Среда» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. Премьеру обещают весной, но точной даты выхода у сериала пока нет.

Сериал по сценарию Олега Маловичко («Метод») срежиссировали Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин. За производство отвечает компания «Среда», в продюсерах значится Александр Цекало.

На дворе 1988 год. Молодой врач детской больницы в Калмыцкой АССР Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Из-за неверия коллег Аюшей тайком отправляет пробы в Москву, и его опасения подтверждаются. К делу подключается изучающий малоизвестную в СССР болезнь учёный Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов). Отныне судьба десятков юных пациентов зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.