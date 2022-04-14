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Бравый экипаж USS «Серритос» напоминает о себе в тизере третьего сезона комедии «Звёздный путь: Нижние палубы»

Запомните, когда ставки высоки, они снижаются. Такой нехитрой истиной делится со зрителями тизер третьего сезона «Звёздный путь: Нижние палубы», а ещё сообщает, что продолжение анимационной приключенческой комедии выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ в этом году. Вот только точная дата премьеры пока не называется.

Фантастическая комедия шоураннеров Майка Макмэхона («Рик и Морти», «Обратная сторона Земли») и Хизер Кадин («Звёздный путь: Дискавери») продолжит рассказывать о ребятах из экипажа вспомогательного космолёта Звёздного флота. Команда судна «Серритос» специализируется на налаживании и поддержании отношении с недавно обнаруженными новыми цивилизациями, населяющими бескрайние космические просторы.

И свежий постер:

Постеры сериала «Звёздный путь: Нижние палубы»
Теги
ВидеоЗвёздный путь: Нижние палубыПостерТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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