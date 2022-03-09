Странные новые миры — первый взгляд на спин-офф «Звёздного пути» (тизер)

Сериал «Звёздный путь: Дискавери», недавно получивший продление на пятый сезон, имеет все шансы сделать хоть что-то хорошее напоследок. Потоковый сервис Paramount+ анонсировал выход нового проекта — «Звёздный путь: Странные новые миры» с Энсоном Маунтом в роли уже хорошо знакомого фанатам капитана Кристофера Пайка.
Смотрим первый тизер!
Компанию Маунту составят Итан Пек (Спок), Ребекка Ромейн (Номер Один) и Кристина Чонг.
Премьера сериала намечена на 5 мая.
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