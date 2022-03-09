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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Он возвращается! Первые кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби»

Мастер-джедай после стольких лет снова с нами. Издание Entertainment Weekly опубликовало целую пачку эксклюзивных кадров из мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором в культовой роли. Актёр рассказал, что в начале многосерийной истории его герой сломлен и едва ли не полностью лишён веры в то, что произошедшее можно исправить.

Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби» Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби» Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби» Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби»

На кадрах также запечатлены чувствительная к Силе инквизитор Рива (Моусес Ингрэм), безжалостная охотница на джедаев, и дядя Оуэн, которого снова сыграл Джоэл Эдгертон.

Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби» Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби» Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби»

В сериале история начинается спустя 10 лет после трагических событий «Звёздных войн: Мести ситхов». Мастер-джедай Кеноби потерпел величайшее поражение — превращение своего лучшего друга и ученика Энакина Скайуокера в лорда ситхов Дарта Вейдера. Теперь Оби-Ванскрывается на Татуине, чтобы осмыслить произошедшее и решить, что делать дальше.

Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби»
Теги
КадрыГалереяОби-Ван Кеноби
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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