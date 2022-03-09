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Зомби в Нью-Йорке — Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган получили собственный спин-офф «Ходячих мертвецов»

Что мертво, умереть не может — давно успевшая всем приесться зомби-драма «Ходячие мертвецы» разжилась ещё одним, пятым по счёту спин-оффом. Да ещё каким! На этот раз свой сериал заполучили Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган — Мэгги и Ниган попробуют выжить и не убить друг друга на фоне небоскрёбов Нью-Йорка в драме «Остров мёртвых». Звучит почти интригующе!

Радостной новостью поделился президент AMC Networks Дэн Макдермотт:

Он не только добавит ещё один сериал в эту коллекцию, но и расширит наше повествование вокруг двух незабываемых персонажей, которых фанаты любят и ненавидят. Мы исследуем уголок этой вселенной на острове Манхэттен с его культовым горизонтом, который приобретает совсем другое значение, если смотреть на него через призму зомби-апокалипсиса.

Постеры сериала «Остров мёртвых»

Шоураннером назначен уже набивший руку на «Ходячих мертвецах» Эли Йорне, а Скотт М. Гимпл продолжит контролировать процесс. Последний гарантирует, что фанатов (переживших 11-сезонный зомби-апокалипсис) ждёт полное безумие:

Эли Йорне создал хаотичный, прекрасный и грязный сумасшедший дом мертвецов для Нигана, Мэгги и поклонников шоу, жаждущих открыть для себя невиданный ранее и безумный мир вселенной «Ходячих мертвецов». Лорен и Джеффри всегда были фантастическими соавторами, и теперь мы выводим это сотрудничество на новый уровень с сериалом, который доведёт этих персонажи до предела, в отношении с миром и друг с другом.

Четыре других спин-оффа — это недавно продлённая на седьмой сезон драма «Бойтесь ходячих мертвецов», уже завершённый мини-сериал «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», антология «Сказки о ходячих мертвецах», премьера которой случится уже этим летом, а также пока что безымянный проект с Норманом Ридусом и Мелиссой Макбрайд. И не забываем о давно обещанной кинотрилогии с Эндрю Линкольном!

А ведь ещё и сам сериал по-прежнему жив — 11-сезонное действо завершится 24-м эпизодом только в конце этого года.

«Остров мёртвых» ждём (или не ждём) в 2023 году.

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Источник фотографий: Depositphotos

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